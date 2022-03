Cyclisme – Une course féminine tourne au fiasco

La Suissesse Marlene Reusser a terminé troisième de la course, derrière Ellen Van Dijk et Riejanne Markus. Mais ces dames auraient aussi pu ne jamais atteindre l’arrivée. Elles se sont retrouvées sur des routes ouvertes à la circulation avec des piétons, des cyclistes et des automobilistes qui n’avaient pas été avertis qu’une course cycliste professionnelle avait lieu.

Un sextoy comme prix du jour

L’Association mondiale des coureuses cyclistes indignée

De son côté, l’Association mondiale des coureuses cyclistes (CPA) n’a pas du tout goûté à cette plaisanterie. Elle ne rigole pas avec la sécurité des athlètes et s’est fendue d’un communiqué après la course: «Nous ne trouvons pas les mots pour qualifier les incidents qui sont arrivés durant cette course UCI. Nous sommes extrêmement déçus et sommes soulagés qu’au moins personne n’ait été blessé. Le contre-la-montre a pris place au beau milieu du trafic routier et les lots donnés à la fin de la course ont donné à cette journée une touche encore plus irréelle.»