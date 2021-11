Los Angeles – Une course-poursuite au ralenti sème le chaos durant des heures

Los Angeles : Il vole un camion et sème le chaos sur une autoroute

Après avoir piqué un camion-remorque et roulé à petite vitesse, un homme a immobilisé le véhicule au milieu d’une autoroute à Los Angeles, causant des embouteillages monstres.

Après une nuit entière de course-poursuite à petite vitesse avec la police, un voleur de camion a bloqué pendant plusieurs heures, jeudi matin, une des autoroutes les plus fréquentées des environs de Los Angeles, avant de se rendre. Au total, la tentative de fuite du voleur aura duré plus de douze heures et provoqué des embouteillages monstres en pleine heure de pointe.