ZURICH: Une crèche scientologue ouverte dans le quartier d’Altstetten

La crèche Kita Schlümpfli à Zurich-Altstetten peut accueillir jusqu’à 12 enfants dès l’âge de 3 mois, indique son site web. Cela sans préciser toutefois qu’il s’agit d’un lieu d’accueil de jour créé par l’Église de scientologie, révèle le «SonntagsBlick». L’association de parents Schlümpfli qui gère la crèche, dûment autorisée par les autorités zurichoises, se compose en effet en partie de scientologues de premier plan. Et à côté des activités récréatives, les enfants y sont ainsi aussi éduqués dans l’esprit de cette idéologie, comme l’indique l’association ouvertement dans son inscription au Registre du commerce. D’ailleurs, la crèche est en priorité destinée aux enfants de membres actifs de l’Église de scientologie. Mais d’éventuelles places libres peuvent être attribuées à des familles non adeptes.

Interviewés par le journal zurichois, les gérants de la crèche soulignent que l’association de parents existe depuis plus de trente ans. Certes, on s’y oriente selon les principes de foi de la scientologie, mais en tenant compte d’abord des exigences de l’État, affirment-ils. Les éducateurs et éducatrices formés par l’État appliqueraient ainsi les principes appris durant leur formation. Les enfants de la crèche seraient à leurs dires éduqués «à l’indépendance et à la pensée autonome». Quant à leur site, il serait récent, et l’indication de l’affiliation à l’Église de scientologie devrait y figurer prochainement, au dire de Jürg Stettler, porte-parole de Scientology Schweiz.