Une crémaillère à Paudex a débouché sur un mini-festival electro

«J’ai emménagé à Paudex chez ma copine, Nadia, en 2022. On a organisé notre crémaillère dans le jardin de 400m² au pied de notre petit immeuble de trois appartements», explique Lucien Meylan, qui chapeaute le Festival du Lac avec sa chérie. Le couple avait alors invité une soixantaine de personnes le week-end juste avant le 1er août: «Tout c’était superbien passé. On a alors eu l’idée d’exploiter ce jardin d’une manière différente en faisant un truc plus grand que notre crémaillère». Si la naissance de cet open air, qui espère accueillir 200 personnes, est déjà insolite en soit, ses horaires le sont tout autant: il ouvre à 15h30 et se termine à 21h30. «Ce n’est pas un hasard. On veut que les gens puissent aller voir les feux d’artifices en soirée au bord du lac, qui n’est qu’à une cinquantaine de mètres. Finir tôt n’était pas une requête de la commune. On voulait de toute façon ne pas faire tard. On veut conserver de bons rapports avec le voisinage et il y a des gens qui bossent le 2 août», sourit le Vaudois, à la tête d’une boîte de communication.