France : Une crêperie assignée en justice parce que «ça sent la crêpe»

Milliers d’euros de travaux

A l’ouverture de leur restaurant, leur voisin dont la maison jouxte la crêperie «avait parlé d’une gêne olfactive», a expliqué Alex Polge à l’AFP. «On s’était vus. Il a dit «ça sent la crêpe», d’abord je me suis dit que c’était plutôt une bonne nouvelle et après on a dit «OK, on va trouver une solution», se souvient M. Polge. Le couple installe un extracteur plus puissant et entreprend pour 17’000 euros de travaux de cloisonnement.