Conseil communal de Nyon (VD) : Une crise avec des coûts sur le plan humain et financier

Une assemblée inédite s’est tenue hier soir pour évoquer les tensions au sein de l’administration communale et dans les rangs de l’Exécutif, qui a porté plainte contre une élue pour violation du secret de fonction.

«J’ai eu un niveau d’exigence très élevé et je n’ai pas été suffisamment attentif à la charge de travail des collaborateurs de l’administration communale», a-t-il déclaré. Le syndic a rappelé que les recommandations du rapport d’enquête commandité par la Ville et mené par l’ancien juge cantonal vaudois Pierre Muller seraient suivies. À ce titre, il a rappelé que le chef de service et le secrétaire municipal opposés par une forte inimitié ont été sanctionnés par des blâmes.

Arrêt maladie et ardoise salée

En dehors des souffrances humaines marquées par des arrêts-maladies et des départs au sein de l’administration communale, la crise a également un coût financier important. Estimé au départ entre 40 et 60’000 francs, le rapport d’enquête commandité à l’ancien juge cantonal Pierre Muller a coûté, à ce jour, 151’000 francs. Si on ajoute les honoraires des différents experts juridiques, médiateurs et agences intervenus dans cette crise, l’ardoise est actuellement de 280’000 francs. Et tout indique qu’elle devrait s’alourdir. Le syndic a également déclaré que les conventions signées avec des collaborateurs sur le départ ont engendré 600’000 francs d’indemnités.