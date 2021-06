Euro - Une crise cardiaque, une morsure, le but de l’année… La première semaine en vidéo

Les buts de la semaine

Les deux plus beaux buts de cet Euro sont (pour l’instant) à mettre au crédit de l’Ukrainien Yarmolenko et du Tchèque Schick. Le premier a effectué une superbe enroulée du pied gauche qui est venue se loger dans la lucarne du gardien des Pays-Bas. Pour le second, c’est tout simplement un but du milieu de terrain qui est venu tromper le gardien écossais.

Certainement l’un des buts de l’année par Patrik Schick RTS 2

Quelle enroulée de Yarmolenko RTS 2

La parade de la semaine

Si la Suisse méritait de remporter son premier match face aux Gallois, Yann Sommer s’est bien employé en première mi-temps pour détourner cette tête très bien placée. Un arrêt de très grande classe de la part du Vaudois.

Yann Sommer empêche les Gallois d’ouvrir le score RTS 2

La frayeur de la semaine

Eriksen s’effondre sur la pelouse de Copenhague SRF Sport

Dès le deuxième jour, cet Euro a failli prendre une tournure très particulière. A quelques minutes de la mi-temps, le Danois Christian Eriksen s’effondre. Tous les acteurs de la rencontre (Danemark-Finlande) comprennent que quelque chose de grave est en train de se dérouler. Les soigneurs débarquent vite sur la pelouse et pratique un massage cardiaque à Eriksen. Heureusement, ce dernier a été réanimé sur la pelouse. Son état est stable, il a même posté un message sur les réseaux sociaux ce mardi pour remercier tout le monde. Les supporters avaient rendu un hommage, tout comme son coéquipier à l’Inter, Romelu Lukaku.

Les Finlandais et les Danois chantent en choeur pour Eriksen Joseph Ruiz

Le poignant hommage de Lukaku à Eriksen «I love you» RTS 2

Les conférences de la semaine

C’est bien connu, les sportifs de haut niveau font attention à ce qu’ils consomment. Et lorsque des sponsors de boissons non conseillées pour la pratique du sport sont affichés à leurs côtés en conférence de presse, cela peut les agacer. C’est le cas de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, qui ont respectivement enlevé du cadre des bouteilles de Coca Cola et une bouteille de bière Heineken.

Ronaldo n’aime visiblement pas le Coca… ESPNFC

Pogba retire la bouteille de Heineken du pupitre La Octava Sports

La morsure de la semaine

Mardi, la France affrontait l’Allemagne à Munich. Luis Suarez n’était pas sur le terrain, mais Antonio Rudiger l’a imité en croquant le dos de Paul Pogba.

Paul Pogba mordu par Antonio Rudiger ? SRF Sport

Le vieux de la semaine

Goran Pandev a 37 ans et 21 années en professionnel dans les jambes.Il dispute cet été l’Euro avec la Macédoine du Nord et s’est offert le but gag de cette première semaine. Un joli coup de billard dans la défense autrichienne qui a profité au papy Pandev.