Amnesty International : «Une crise» en matière des droits de l’Homme à Hong Kong

Amnesty International estime, dans un rapport, que la loi sur la sécurité nationale a entraîné «un large éventail de violations des droits de l’homme».

Cette loi draconienne, qui vise à sanctionner «la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères», des faits passibles de la prison à perpétuité, a radicalement changé le contexte politique et judiciaire du territoire.

«En un an, la loi sur la sécurité nationale a mis Hong Kong sur la voie d’un État policier et généré une situation inquiétante en matière de droits humains pour les habitants», a souligné Yamini Mishra, directrice régionale d’Amnesty pour la région Asie-Pacifique.

Une loi à la formulation très floue

117 personnes arrêtées

«De la politique à la culture, de l’éducation aux médias, la loi a affecté toute la société de Hong Kong et suscité un climat de peur qui oblige les habitants à réfléchir à deux fois à ce qu’ils disent, à ce qu’ils tweetent et à la façon dont ils vivent», pointe le rapport. Amnesty redoute qu’«à terme, elle ne fasse la ville un désert en matière de droits de l'Homme ressemblant de plus en plus à la Chine continentale».