Bâle-Campagne : Une croix gammée en bois laissée sur une place de jeux saccagée

À Pratteln (BL), des vandales ont complètement dévasté un espace de jeux en forêt apprécié des enfants. Une plainte contre inconnu a été déposée.

«Je suis allée voir ce qui s’était passé sans les enfants. Nous avons toujours eu des problèmes de vandalisme, mais jamais à cette échelle. J’ai donc prévenu la police», poursuit Mme Bevilacqua. Sur place, l’animatrice a fait face à une scène de désolation: le terrain était complètement dévasté. Elle a conduit les enfants à un autre espace de jeu à proximité. Après que ces derniers retrouvent leurs familles le midi, elle est retournée sur place avec les forces d’intervention et a déposé une plainte contre inconnu.

«Grande déception»

Elle avoue avoir désormais peur de se rendre dans la forêt avec les enfants et souhaite aussi les protéger de ces images de destruction. La reconstruction des lieux n’a jusqu’à présent pas pu commencer. «Je suis partagée sur la question de savoir quand nous devrions commencer la reconstruction et j’attends encore. Je fais également confiance à la police et j’espère que des informations viendront de la population», explique Nathalie Bevilacqua.