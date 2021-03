Zurich : Une croix gammée gravée sur un arbre, la police enquête

À Zurich, un homme a été filmé en train de graver une croix gammée sur un arbre. Selon la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme, deux incidents similaires ont déjà eu lieu à Zurich ces dernières semaines.

«Mon collègue et moi avons été choqués et nous avons voulu interpeller l'homme.» Mais lorsqu’ils lui ont demandé ce qu’il avait contre les Juifs et pourquoi il faisait cela, les deux passants n'ont reçu aucune réponse, dit le trentenaire. «Il semblait agressif et nous a juste dit de le laisser tranquille.»