Internet : Une croix rouge numérique pour se protéger dans le cyberespace

Le CICR souhaite créer un emblème numérique pour avertir les pirates et hackers qu’ils pénètrent dans des systèmes informatiques de l’organisation internationale d’assistance humanitaire.

Lorsque les employés de la Croix-Rouge travaillent dans des zones de conflit, leur symbole – une croix rouge sur fond blanc – avertit qu’ils ne doivent pas être pris pour cibles, ni ceux qu’ils secourent. Mais avec l’avènement du cyberespace en tant que nouveau champ de bataille, l’organisation voudrait en créer une version numérique. Et ce pour signaler aux hackers en tout genre qu’ils ont pénétré dans les systèmes informatiques de structures médicales ou d’entités de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé jeudi les pays à appuyer son idée, estimant qu’une telle personnification numérique permettrait d’éviter que les pirates informatiques ne s’attaquent par erreur à des services médicaux et humanitaires.

De possibles abus?

Le CICR réfléchit depuis un certain temps à l’idée de créer un emblème numérique. L’organisation a lancé en 2020 un projet en vue d’examiner les solutions techniques et a ouvert des discussions pour évaluer les avantages d’un système de ce genre par rapport aux risques d’abus. Certains craignent qu’un tel emblème ne transforme la Croix-Rouge en une «cible facile». Des personnes ou entités malintentionnées pourraient également le pirater et l’utiliser illégalement.