Chine : Une crue subite sème le chaos

Quatre personnes sont mortes et 27 autres sont portées disparues dans le nord-ouest du pays après le passage de fortes précipitations.

Une brusque montée des eaux s’est produite jeudi dans une zone montagneuse de la vaste province du Qinghai, qui borde notamment le Tibet (ouest). Quatre personnes ont perdu la vie et 27 autres sont introuvables, ont rapporté les autorités. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, a indiqué sans plus de précisions le bureau local des Situations d’urgence dans un communiqué.