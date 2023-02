CFF : Une cyberattaque et tous les employés doivent changer de mot de passe

Le site watson.ch a révélé mercredi que les CFF avaient été attaqués par des hackers, le week-end dernier. Un virus a été introduit semble-t-il grâce à des e-mails douteux. Interrogé par le média alémanique, le porte-parole des CFF Reto Schärli indique qu’aucune donnée client n’a été touchée et l’exploitation ferroviaire non plus.