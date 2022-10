Jeux vidéo : Une cyberattaque gâche le lancement d’«Overwatch 2»

«Overwatch 2» adopte un nouveau modèle économique et des parties en 5 contre 5, contre 6 contre 6 sur «Overwatch».

«Overwatch 2» a raté son lancement, mardi. Le premier jour de disponibilité de l’attendu jeu de tir multijoueur en 5 contre 5 a été émaillé de longues files d’attente, de problèmes de connexion et de bugs variés. La faute principale n’est pas à imputer au nombre de joueurs essayant de se lancer dans la nouvelle aventure mais à une attaque par déni de service distribué (DDoS), a fait savoir son développeur et éditeur Blizzard Entertainment.

«Malheureusement, nous subissons une attaque DDoS massive sur nos serveurs. Les équipes travaillent dur pour l’atténuer et la gérer. Cela cause beaucoup de problèmes de connexion», a tweeté mardi Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment suivi par plus de 214’000 abonnés sur le réseau social que veut à nouveau racheter Elon Musk.