Une cyberattaque met fin à TPMP sur C8

C8 : Une «cyberattaque» met fin à «Touche pas à mon poste»

Cyril Hanouna a estimé qu’une attaque informatique expliquait pourquoi il n’a pas pu terminer son émission le mardi 8 mars 2022.

Après des redifs de «TPMP», Cyril Hanouna a pris l’antenne à 19h20 en indiquant aux téléspectateurs que «tout a pété, on va essayer de faire l’émission». Ce qu’ont fait l’animateur et ses chroniqueurs, tant bien que mal, durant une quarantaine de minutes, avant de devoir jeter l’éponge. «Nous sommes victimes d’un souci technique. On ne sait pas si c’est une cyberattaque ou si C8 n’a pas payé l’électricité», a annoncé Baba. «Chaque minute qui passe est une minute de douleur pour tous nos techniciens et toutes les personnes en régie. Le réalisateur ne nous entend pas. Il ne sait pas qui parle donc il ne sait pas qui montrer… C’est vraiment insupportable, on doit stopper l’émission, on est vraiment dégoûté», a-t-il expliqué.