Bienne (BE) : Une cycliste a été grièvement blessée

Une voiture et un vélo sont entrés en collision dans un rond-point, en ville de Bienne (BE), mardi matin.

Mardi, vers 7h05, la police cantonale bernoise a reçu l’annonce d’un accident de la circulation s’étant produit au rond-point de la place d’Orpond, à Bienne (BE), et impliquant une voiture et un vélo. Selon les premières informations, le conducteur de la voiture était engagé sur le rond-point en direction d’Orpond.