Genève: Une cycliste perd la vie après un choc avec une voiture

À la suite du heurt, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté une autre voiture, circulant en sens inverse. Celle-ci est aussi partie en embardée. Les deux conducteurs, nés en 1989 et en 1993, ont été pris en charge par une ambulance et transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’a pas été engagé. La cycliste, quant à elle, a malheureusement succombé à ses blessures. Il s'agit du cinquième décès sur les routes genevoises depuis le début de l’année.