Cyclisme : Une cycliste professionnelle percutée volontairement

La cycliste française Lucie Jounier (Arkéa) a été renversée par un automobiliste cette semaine à l’entraînement. Elle a décidé de témoigner pour sensibiliser au danger.

«J’ai normalement l’habitude de faire des posts plus joyeux, mais je crois qu’il est important de dénoncer ce genre de comportement, a écrit la cycliste de 23 ans. J’ai été renversée volontairement par une voiture dans une descente mardi à l’entraînement. Sans raison, on nous a doublés en nous faisant une queue de poisson, puis le chauffeur a pilé. Je n’ai malheureusement pas pu éviter la chute. (…) La bêtise humaine ne cessera jamais…»

Le pire a été évité

La Française a perdu connaissance et a été victime d’une fracture du trapézoïde de la main droite. «J’ai réussi à l’éviter (la voiture) mais j’ai peut-être freiné trop fort. Je suis allée dans l’herbe où je me suis pris quelque chose. Du coup j’ai fait un soleil et je suis tombée la tête la première sur le sol, a-t-elle raconté au quotidien Ouest-France. Mon casque était cassé en deux, si je ne l’avais pas eu ou si j’étais tombée sur une pierre, ça aurait pu être plus grave.»