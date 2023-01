Prévention : Une danse TikTok pour apprendre à être plus visible la nuit

Danse pour la génération TikTok

Ce sont les adolescents et jeunes adultes qui sont particulièrement visés. En effet, ce sont eux qui sont le plus à risque, puisqu’ils sortent souvent le soir à pied ou à vélo. Ainsi, le TCS a concocté à leur intention une danse, produite avec 18 danseuses et danseurs portant tous des vêtements réfléchissants. Le but? «Attirer l’attention de la génération TikTok», indique-t-il. Par ailleurs, une brève séquence montrant des pas faciles à reproduire sera lancée d’ici à quelques jours avec des influenceuses et influenceurs grâce au hashtag #ShineOutChallenge.