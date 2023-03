WhatsApp : Une date d’expiration pour les conversations de groupe

Racheté en 2014 par Facebook, groupe désormais renommé Meta, WhatsApp est l’une des apps de messagerie les plus populaires.

Voilà de quoi faire de l’ordre dans l’app WhatsApp et libérer de l’espace occupé inutilement sur son smartphone! La populaire application de messagerie instantanée, qui planche déjà sur la possibilité de modifier des messages déjà envoyés et s’est engagée à davantage de transparence, teste actuellement une autre nouvelle fonctionnalité. Celle-ci s’attaque aux conversations de groupe, qui après un moment deviennent inactives et finissent par traîner au bas de la liste des discussions.