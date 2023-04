Une date et un teaser pour la saison 6 de Black Mirror

Plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir la saison 6 de «Black Mirror», dont la production avait été annoncée en 2022 . Netflix a indiqué dans un communiqué que les épisodes seraient disponibles en juin 2023 et en a profité pour mettre en ligne un teaser officiel et donner le nom de toutes les personnes que l’on pourra voir à l’écran.

Quant au contenu, il reste secret, mais Netflix assure que cette 6e saison est «de loin la plus imprévisible, inattendue et inclassable» de la série d’anthologie imaginée par Charlie Brooker. Le créateur a par ailleurs confié que si les codes habituels de «Black Mirror» seront évidemment présents, il avait également décidé d’ajouter de nouveaux éléments pour «repousser les paramètres de ce qu’est un épisode» de la série. «Les histoires ont toutes le ton de «Black Mirror» du début à la fin, mais avec des rebondissements fous et plus de variété que jamais», a-t-il dit.