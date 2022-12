Norman Thavaud : Une de ses présumées victimes sort du silence

Et la jeune femme de raconter ce qu’elle aurait vécu avec le vidéaste: «J’ai 21 ans et quand on a commencé à se parler j’en avais 15. Au début, on parle normalement et il me dit «tu viens d’où?» Je lui dis que je viens de la Réunion, et il me demande de lui montrer comment c’est. Je lui envoie une photo de loin de moi quand je faisais une randonnée avec mes parents, et sa réponse a été: «95% de paysage, 5% de toi, tu peux mieux faire». Selon elle, Norman a utilisé «le même mode opératoire» pour tout le monde. «Il savait que j’étais mineure et ça se voyait que j’étais petite», affirme celle qui se disait «très fan» de Norman à ce moment-là.