il y a 1h

VOLKSWAGEN GOLF I CABRIOLET Une décapotable aux allures de «panier de fraises»

Dès le départ, l’arceau de sécurité fixe de la Golf Cabriolet de Volkswagen a fait débat. Mais avec le temps, les propriétaires s’y sont habitués. Après tout, il avait aussi ses avantages.

de Bruno von Rotz

1 / 11 Voici une VW Golf Cabriolet – année 1988 – avec garnitures de passages de roues larges et de pare-chocs de la couleur de la carrosserie. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Il s’agit sans conteste d’une Golf, en mode décapotable. Dès 1981, la capote était moins haute qu’auparavant. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com D’un point de vue technique, la Golf était nettement supérieure à son prédécesseur, la Coccinelle 1303. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

En bref Les cabriolets ont une longue tradition chez Volkswagen.

Une bonne trentaine d’années après le lancement de la première Coccinelle Cabriolet, on a vu apparaître la Golf Cabriolet.

La première Golf Cabriolet a été produite à plus de 300’000 exemplaires, jusqu’en 1993.

On lui donnait le surnom de «panier de fraises».

Volkswagen a une longue tradition de véhicules décapotables. La première Coccinelle Cabriolet a fait son apparition dès 1938, même s’il aura fallu attendre 1949 pour sa sortie officielle en version deux places, dont la production par Hebmüller s’est arrêtée à peine un an plus tard pour être remplacée par la quatre places de Karmann. Quand les premières photos de la nouvelle Golf Cabriolet de Volkswagen ont été publiées dans la presse en 1977, les ventes de la Coccinelle Cabriolet 1303 étaient encore florissantes. Pourtant, Volkswagen a continué à développer son successeur, notamment parce que la Coccinelle ne répondait pas aux normes d’émissions strictes des Américains, un problème inexistant sur la Golf. Et c’est ainsi qu’on a retiré le pavillon de la Golf et qu’on l’a équipée d’une capote en toile. Étonnamment, il semblait qu’on ait alors voulu se passer d’un arceau de sécurité.

Arceau de sécurité

Presque jour pour jour deux ans plus tard, à point nommé pour le 30e anniversaire de la Coccinelle décapotable, la Golf Cabriolet a été dévoilée au Salon de l’automobile de Genève – avec le fameux arceau de sécurité. D’importantes mesures de renfort ont été nécessaires pour faire de la Golf une décapotable, cette dernière pesant 130 kg de plus que sa grande sœur au toit rigide. On a néanmoins pu conserver les dimensions des sièges et même le coffre, d’une contenance de 280 litres, offrait encore un volume suffisamment important. Grâce à un rembourrage multicouche, le toit permettait une conduite à l’année.

À partir du mois de mai 1979, on attendait la Golf décapotable de série, équipée d’un moteur 1.5 litre de 70 ch ou d’un moteur 1.6 litre de 110 ch. Sauf que le prix, que l’on s’attendait encore à être inférieur à celui de la Coccinelle Cabriolet en 1977, était finalement supérieur. Pour autant, chez Karmann, on comptait avec une production journalière de 60 véhicules.

14 années de production

Sortie d’usine à plus de 300’000 exemplaires, la Golf I Cabriolet a finalement cessé d’être produite en 1993. Au fil du temps, on en a adapté et amélioré certains aspects. À partir du milieu des années 1980, on l’a notamment équipée de moteurs à pot catalytique et, un peu plus tard, d’une garniture de pare-chocs plus large de la couleur de la carrosserie, ce qui était dans l’air du temps. Pour autant, elle restait fidèle à une Golf et permettait une conduite par tous temps.

Un «panier de fraises» sur roues

En raison de son arceau fixe, la Golf Cabriolet était souvent surnommée «panier de fraises». Si, aujourd’hui encore, le véhicule peut sembler avoir une allure moins élégante qu’une Alfa Spider ou une Mazda MX-5, du point de vue du conducteur, cela n’a guère d’importance. Après tout, c’est vers l’avant que le regard se dirige. Et c’est évidemment en mode décapotable qu’on apprécie tout particulièrement la Golf I Cabriolet, aujourd’hui considérée comme une youngtimer, voire comme une oldtimer.