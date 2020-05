Tennis

Une décennie d'échanges d'une rivalité historique

En attendant le retour au jeu, revivez les meilleurs moments des années 2010 entre Federer et Nadal.

La saison de tennis, comme les autres sports, étant au point mort et le e-sport n'étant pas du goût de tout le monde, quoi de mieux qu'un petit retour sur les plus beaux points de la décennie passée entre Roger Federer et Rafael Nadal pour ressentir les frissons et l'émotion qui nous manquent depuis plusieurs semaines. Même si Novak Djokovic a été l'homme fort des années 2010, la rivalité historique entre le Suisse et l'Espagnol a toujours eu une saveur et une dimension particulières, mélange d'épique et d'honneur.