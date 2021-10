Sacs à main lacérés - Une déchétariste fait trembler un géant de la mode

La vidéo qu’Anna Sacks a publiée le week-end dernier sur les réseaux sociaux a fait l’effet d’une petite bombe: elle a notamment été vue 2,5 millions de fois sur TikTok. Dans son post, l’Américaine, âgée de 30 ans, montre des accessoires de mode de la marque Coach qu’elle a trouvés dans les bennes à ordure d’une boutique de New York. Ceux-ci avaient été lacérés par les employés de l’enseigne pour ne pas être récupérés avant leur destruction. Ces articles étaient défectueux ou invendus. La jeune femme dénonce l’hypocrisie du label qui s’investit dans le développement durable parce que ces sacs à main et ces chaussures auraient pu être donnés et servir.