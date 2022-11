Une décision «historique» prise pour protéger des requins

Plus menacées que les éléphants

D’après le directeur pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONG IFAW, Joaquin de la Torre, «les requins et les raies sont aujourd’hui le groupe d’espèces les plus menacées, plus menacées même que les éléphants et les grands félins». «La demande internationale pour leurs ailerons et leur chair a provoqué une diminution significative de leurs populations dans le monde entier: on estime que plus de 100 millions de requins meurent chaque année dans les pêcheries, soit le double» du nombre des prélèvements permettant de préserver l’espèce, a-t-il dit.