Coronavirus : Vaccins: l’UE se défend face aux critiques sans pitié

Suite aux réclamations de plusieurs pays de l’Union européenne, des fabricants du vaccin contre le Covid-19 annoncent une hausse de la production. Les médias allemands sont virulents.

Plusieurs groupes pharmaceutiques ont promis lundi d’accélérer la production de vaccins anti-Covid peu avant un sommet sur le sujet à Berlin et alors les attaques redoublent contre l’Union européenne pour sa gestion de la crise. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires de son vaccin développé avec l’américain Pfizer au deuxième trimestre pour l’UE.

Dans la foulée, le géant allemand de la pharmacie Bayer s’est lui engagé à produire le vaccin d’un autre laboratoire du pays, CureVac, actuellement «en voie de certification» selon le ministre allemand de la Santé Jens Spahn. L’objectif est une production de 160 millions de doses en 2022. Ces capacités s’ajoutent à une production dans le réseau existant de CureVac de 300 millions de doses cette année et un milliard en 2022, a expliqué Franz-Werner Haas, patron de CureVac.

«Preuve d’incapacité»

Ces annonces sont intervenues juste avant un sommet de lutte nationale contre le Covid prévu lundi après-midi entre dirigeants allemands et groupes pharmaceutiques. Il sera présidé à partir de 12h00 GMT par la chancelière Angela Merkel, à un moment où son gouvernement et l’Union européenne toute entière sont plus que jamais sous pression face aux retards de la campagne de vaccination.