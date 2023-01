Suisse : Une déclaration du National en faveur du peuple iranien

La commission de politique extérieure du National demande une fois encore que Berne condamne les violences et reprenne les sanctions de l’UE.

La Commission de politique extérieure du National (CPE-N) ne lâche pas la pression sur le Conseil fédéral pour qu’il sorte de sa réserve face aux violences du régime iranien. Elle vient de décider, par 14 voix contre 10 et 1 abstention après un «débat nourri», d’adopter une déclaration du National en faveur des droits humains et de la démocratie en Iran.

De l’avis de la majorité, «le National doit exprimer son engagement pour la protection des minorités, et condamner l’usage excessif de la brutalité par l’État iranien». Selon la minorité en revanche, il n’y a rien, dans la déclaration, «qui n’ait déjà été réalisé, ou qui ne soit contre-productif», fait-elle savoir dans un communiqué.

Dans la déclaration, la Chambre du peuple condamne «sans réserve» la violence dont fait usage le gouvernement à l’encontre de la population et notamment l’exécution publique de manifestants. Elle demande aussi que «la brutalité dont fait preuve l’Etat à l’encontre des manifestants cesse immédiatement, que toutes les personnes emprisonnées pour des motifs politiques soient relâchées, que la peine de mort soit abolie.»

Reprendre les sanctions

La déclaration demande surtout une fois de plus au Conseil fédéral de reprendre toutes les sanctions imposées par l’UE à l’Iran et «d’assumer la grande responsabilité qui incombe à la Suisse en sa qualité de place financière et de négoce de matières premières importante à l’échelle mondiale».