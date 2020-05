Couple disparu aux États-Unis

Une découverte laisse présager le pire

Stephanie et Paige, deux fiancées domiciliées en Caroline du Nord, sont introuvables depuis le 15 avril. Lundi, la police a retrouvé deux corps dans une voiture.

Qu’est-il arrivé à Stephanie Mayorga et Paige Escalera, ces deux jeunes femmes de respectivement 27 et 25 ans disparues depuis le 15 avril ? Si jusqu’à présent, les autorités de Caroline du Nord s’étaient montrées plutôt optimistes quant à une issue heureuse, il semble que l’affaire ait pris une tournure sordide.

Lundi, un véhicule abandonné a été retrouvé au fond d’une forêt de Wilmington, la ville où le couple s’était installé au mois de mars, rapporte «Port City Daily». À l’intérieur, la police a découvert deux cadavres dans un état de décomposition si avancé qu’une identification n’a pas été possible dans l’immédiat. Un porte-parole de la police de Wilmington a refusé de confirmer si la voiture était bien celle de Paige et Stephanie. Elle était en tout cas de la même marque et de la même couleur que celle du couple.