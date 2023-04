Frais de déplacement professionnels: Une déduction fiscale forfaitaire au lieu de compter les kilomètres

Jusqu’au 4 avril, le Conseil fédéral a mis en consultation la déduction fiscale des frais professionnels. L’Association transports et environnement (ATE) soutient les propositions du Département des finances, à savoir un système de déduction forfaitaire. Selon Anders Gautschi, directeur de l’ATE, «la possibilité de déduire fiscalement les longs déplacements entre le domicile et le lieu de travail favorise la dispersion de l’habitat et l’augmentation du trafic routier, nuisibles au climat et à la biodiversité. Le projet présenté permet de limiter ces pratiques dommageables, du moins partiellement.»