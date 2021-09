Football - Une défaite de Xamax en deux actes

Question football, il fallait être au stade à l’heure. Les fans neuchâtelois pris dans les embouteillages ou ceux ayant flâné au bord du lac de Thoune ont manqué le début de partie tonitruant des visiteurs. Ils menaient déjà 2-0, après seulement six minutes de jeu, grâce à des réussites de Gazzetta (4e) et Heile-Selassie (6e), sur un superbe tir croisé après avoir repiqué au centre depuis un côté. Mafouta figurait une nouvelle fois sur la feuille de score avec un assist sur le deuxième but. La passe du premier goal a quant à elle été réalisée par Berisha.

Tout s’écroule à quatre minutes du terme

À 2-2, les visiteurs ne sont plus parvenus à imposer leur football. Et le pire allait se produire à la 86e minute. Sur une tête de Chihadeh, les Bernois sont parvenus à prendre l’avantage pour ne plus jamais lâcher l’affaire. Andrea Binotto a certainement dû passer un savon à ses joueurs au terme de ce match et de cette vilaine défaite. Ils avaient les moyens de faire beaucoup mieux.