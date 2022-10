Basketball: Une défaite mais des promesses pour les Lions

Déjà privés de deux membres du cinq de base - Jeremiah Paige (mollet) et James Karnik (genou), les Lions ont perdu après trois minutes un troisième élément importé, Arkel Lamar, cloué sur le banc après avoir été sanctionné de deux fautes alors qu’il était le préposé à la défense sur Isaiah Williams. Sans leur meilleur défenseur, les Genevois ont pris la marée tessinoise en pleine face - 6-17, 9-25 puis 12-32 à la fin du premier quart-temps.

Menés de vingt points après dix minutes, les Lions sont revenus dans le match grâce à une défense de zone 2-3 puis Bryan Colon (22 points) et Slobodan Miljanic (20). Alignés pour la première fois ensemble, puisque le second nommé était blessé jusqu’alors, les deux hommes ont montré une vraie connexion: Colon a servi son partenaire démarqué à plusieurs reprises derrière les écrans et Miljanic lui a rendu la confiance en se montrant adroit à longue distance (38-45 à la mi-temps).