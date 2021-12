Basketball : Une défaite pour couronner le 100e triple-double du «King»

Malgré un performance majuscule de LeBron James, les Lakers se sont inclinés contre les Grizzlies en NBA (108-95).

LeBron James. 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives, mais quand même battu.

Malgré les 20 points, les 10 rebonds et les 11 passes décisives de King James, les Lakers, qui se maintiennent à la 6e place de la conférence Ouest, ont été étouffés par les Grizzlies, pourtant privés de leur meilleur marqueur, le meneur Ja Morant, et de leur défenseur Dillon Brooks.

«On a pris une fessée»

«Notre plus grande bataille, notre plus gros problème cette année, c’est la régularité», a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. «Dès que nous faisons un pas en avant, nous retombons et nous réalisons une performance décevante. Nous devons trouver un moyen de corriger ça».