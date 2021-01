Football : Une défaite qui pourrait coûter cher au Real

Les Madrilènes ont perdu à domicile contre Levante et pourraient compter 10 points de retard sur leur voisin de l’Atlético.

La déception de Thibaut Courtois, Vinicius Junior et Ferland Mendy, samedi à Madrid.

Zinedine Zidane toujours en quarantaine pour cause de coronavirus, le Real Madrid a été surpris à domicile par Levante (2-1): un résultat qui ouvre la voie au titre à l’Atlético Madrid, qui pourra compter dix points d’avance en cas de succès à Cadix dimanche.

Malgré l’expulsion express d’Eder Militao sur carton rouge direct (8e), le Real Madrid a ouvert le score grâce à Marco Asensio dans la foulée (13e)… mais Levante a bien réagi grâce à des buts de son capitaine José Luis Morales, d’une très belle demi-volée du droit (32e), et un autre de Roger Marti (78e), sur une astucieuse combinaison sur corner.

Son absence aidera-t-elle à alléger le poids qui pèse sur ses épaules? Rien n’est moins sûr. Les nombreux appels passés par le staff madrilène (David Bettoni et Grégory Dupont) sur le banc de Valdebebas, certainement avec «Zizou», laissent entendre que le technicien marseillais a tout de même pu imposer ses choix sur la pelouse, à distance.

Courtois sort un penalty

Mais ni le joli premier but de Marco Asensio (13e), magnifiquement servi en profondeur par Toni Kroos pour tromper Aitor Fernandez du pied droit, ni la belle partie d’Eden Hazard, de plus en plus en confiance (remplacé par Vinicius dès la 60e), n’auront réussi à sauver le Real d’une 4e défaite de la saison en Liga.