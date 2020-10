Si la Suisse est frustrée cette saison de Champions League, la partie de jeudi soir en avait presque le parfum. Les toutes fraîches restrictions ont certes offert un écrin un peu triste à cet affrontement entre Young Boys et l’AS Rome, mais sur le pré synthétique de la capitale, les champions de Suisse ont fait honneur à leur rang et ne sont pas passés loin de se payer le scalp du cinquième de la dernière saison de Serie A.

Le match a basculé en cinq minutes

Silvan Hefti (50e) a manqué son affaire et, quelques secondes plus tard, un défenseur romain est passé proche de s’enfiler un auto-but « casquette » . Rageant pour les Bernois, qui allaient encaisser l’égalisation à la 69e minute, signée Bruno Peres. Le Brésilien a profité d’une terrible hésitation de David von Ballmoos pour marquer sur le premier tir cadré des siens. Sur le deuxième, à la 74e, Marash Kumbulla a profité d’un centre précis d’Henrikh Mkitaryan pour offrir une victoire pas franchement méritée à la Roma. Dire que, dans la foulée de l’égalisation, Cédric Zesiger avait manqué de très peu le 2-1 de la tête là aussi, avant que Meschack Elia ne perde son duel face au portier adverse à la 86e...

Les Bernois n’auront plus le temps de souffler, ces prochaines semaines. Ils recevront Lucerne ce dimanche, avant de s’envoler pour Cluj et la Roumanie dans une semaine. Ensuite, YB se déplacera à Lugano, avant de recevoir le CSKA Sofia dans 14 jours. On en saura alors plus sur les ambitions dans la compétition du seul club à même de ramener des points au coefficient UEFA de la Suisse cette saison.