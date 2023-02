Une dégustation de vin proposée à des gymnasiens de Nyon

Nyon (VD) : Une dégustation de vin proposée à des gymnasiens

Des élèves en voyage dans le sud de la France sont invités à tester la boisson. Le directeur de l’établissement scolaire juge la démarche non problématique.

Les élèves ont pu goûter des vin à Châteauneuf-du-Pape et Beaumes-de-Venise (image d’illustration).

Des élèves du gymnase du Nyon, se trouvant cette semaine en voyage d’étude dans le sud de la France, se sont vu proposer une dégustation de vin. Ainsi que le relate «La Côte», un parent s’en est étonné, malgré le fait que boire du vin et de la bière soit légal dès 16 ans. Le directeur de l’établissement scolaire juge que cette activité optionnelle n’est pas problématique. Il insiste sur son aspect culturel et rappelle qu’il s’agit ici de goûter le breuvage, puis de le recracher. «Ce n’est pas pousser à la consommation», a-t-il confié au quotidien vaudois. Ainsi, la dégustation est compatible avec le cadre gymnasial «si c’est encadré et mis en perspective.»