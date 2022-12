Une délégation américaine en Chine pour Taïwan

Diplomatie : Une délégation américaine en Chine pour évoquer Taïwan

Ce séjour avait également pour but de préparer la visite dans le pays asiatique du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, prévue pour début 2023. Cette délégation était composée du secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, et de la directrice principale du Conseil de sécurité nationale pour la Chine et Taïwan à la Maison-Blanche, Laura Rosenberger.