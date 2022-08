Visite surprise : Une délégation du Congrès américain est arrivée dimanche à Taïwan

Le déplacement, qui n’était pas annoncé, intervient quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de l’île.

Une délégation de membres du Congrès américain est arrivée dimanche à Taïwan pour une visite qui n’était pas annoncée, a indiqué une source diplomatique américaine dans l’île. Cette visite de cinq personnes – un sénateur et quatre représentants, démocrates et républicain -, qui doit durer jusqu’à lundi, selon l’Institut américain à Taïwan, l’ambassade de facto des États-Unis dans l’île, survient quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan, en riposte à une visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi.