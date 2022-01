Burkina : Une délégation ouest-africaine en visite à Ouagadougou

Des officiers et des diplomates de la Cédéao, qui a sanctionné le Burkina vendredi, doivent évaluer la situation avant l’arrivée d’une mission ministérielle lundi.

«À huis clos»

Selon cette source, la délégation est composée d’officiers béninois, togolais et ghanéens et est conduite par le commissaire Paix et Sécurité de la Cédéao, le diplomate béninois Francis Béhanzin.

D’autres sanctions?

L’organisation décidera alors d’imposer ou non d’autres sanctions comme elle l’a fait pour le Mali et la Guinée, où des militaires ont récemment pris le pouvoir.

Grave crise sécuritaire

Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique, qui ont fait plus de 2000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.