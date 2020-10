Alimentation : Une demande de 500 tonnes de beurre pour le marché suisse

Afin d’en garantir la disponibilité jusqu’à Noël, l’Interprofession du lait a requis l’importation d’une large quantité de beurre supplémentaire mercredi auprès du Conseil fédéral.

L’interprofession estimait encore jusqu’à septembre que les quantités de beurre produit en Suisse suffiraient pour le reste de l’année. Elle constate cependant que les ventes de beurre restent élevées dans le pays et elle s’attend, selon des experts, à une augmentation de la demande dans les mois à venir à cause de la pandémie de coronavirus, les gens mangeant davantage à la maison, et de Noël.