Hockey sur glace : Une demande en mariage qui tourne mal

Un supporter des Islanders de New York a voulu faire sa demande à sa copine lors de la Kiss Cam. L’homme a essuyé un refus.

Demander la main de sa moitié dans un stade est devenu un classique dans le monde du sport depuis plusieurs années. Cette idée a germé dans la tête d’un supporter des Islanders de New York qui est passé à l’acte lors du match contre Florida.

Torse nu et avec l’inscription «Please say yes» sur la poitrine, l’homme a pris son courage à deux mains lors de la traditionnelle Kiss Cam. Hélas pour lui, et pour la foule qui sautait déjà de joie à l’idée de célébrer un heureux événement, sa tentative n’a pas eu l’effet escompté.