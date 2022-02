Valais – Une démarche pour redonner un peu de dignité humaine

«Je n’ai pas honte de venir»

Parmi les premiers clients réguliers de l’épicerie, on a croisé Olivier Visinand. «Faire mes courses ici me permet d’économiser 100 à 200 francs par mois, raconte-t-il. C’est un sacré gain. De plus, comme le magasin ressemble à n’importe quel autre, je n’ai pas honte de venir y faire mes courses. On ne se sent pas jugés.» Cinq personnes, en réinsertion professionnelle auprès de l’OSEO Valais, s’occupent de son fonctionnement, du lundi au vendredi.