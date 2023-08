Démesure: Une demeure avec aquarium de 75’000 litres à 15 millions de francs

Elle s’appelle Villa Paradiso et se trouve au bord de la rivière Navesink, un estuaire du New Jersey, à seulement 30 minutes en bateau de Manhattan. Cette demeure gigantesque s’étend sur une superficie de plus de 1600 m² et dispose de 26 pièces dont six chambres à coucher et autant de salles de bains. Dans neuf d’entre elles se trouve également un WC.