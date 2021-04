Ces blocs ont été refusés par un détaillant et retournés au producteur.

L’organisation Frischer Fritz, qui lutte contre toutes formes de gaspillage alimentaire, a lancé un appel à l’aide sur Facebook: «Un peu plus d’une demi-tonne de fromage à raclette risque de finir à la déchetterie», peut-on lire sur le réseau social. Comme l’explique la fondatrice de cette association, Sandra Kissling, une fromagerie bernoise avait contacté Frischer Fritz à la fin de l’année dernière déjà, car un détaillant avait retiré de son assortiment, avec effet immédiat, les produits commandés. Il estimait que l’emballage n’était pas adéquat.

Le producteur s’est ainsi retrouvé avec ses 130 meules de raclette sur les bras. «C’est un gaspillage insensé», fulmine Sandra Kissling. L’association espérait réussir à écouler cette énorme quantité de fromage en portions de 800 grammes. Mais les ventes peinent à décoller et il reste encore des dizaines de kilos à vendre, se lamente-t-elle. On peut se rendre au magasin de l’association, à Thoune (BE), pour en acheter. Ou passer commande d’un bloc de 6 kilos sur la boutique en ligne.