POlice Allemande

Une démission sur fond d’accointance avec l’extrême droite

Le chef de la police régionale de Hesse a pris sa retraite anticipée après des révélations sur les liens de ses services avec l'extrême droite.

Négligence

M. Münch a affirmé avoir agi par négligence et non dans le but d'étouffer l'affaire mais «en tant que haut responsable policier je dois assumer les conséquences des manquements, dont je ne porte pas seul la responsabilité». A ce jour, il est établi que l'ordinateur de service de la police de Hesse a servi à télécharger des données personnelles d'une responsable politique de gauche de cette région et d'une artiste.