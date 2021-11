Médecine – Une démonstration publique d’autopsie fait polémique aux Etats-Unis

Médecine : Une démonstration publique d’autopsie fait polémique aux États-Unis

Les organisateurs de l’événement, qui a eu lieu à Portland, assurent que cette démonstration avait un but strictement «éducatif».

«Accès au cadavre»

«Accès au cadavre avant, après et pendant les pauses», promettait le programme. Le fondateur de Death Science, Jeremy Ciliberto, a déclaré dans un communiqué à l’AFP que l’événement visait à «créer une expérience éducative pour les personnes qui veulent en savoir plus sur l’anatomie humaine».

Permission de la famille

Jeremy Ciliberto a assuré ne pas être informé des éventuels accords entre la famille et la société Med Ed Labs. Cette dernière lui avait dit «que le cadavre avait été donné pour des fins scientifiques, médicales et éducatives», assure-t-il.

«Nous avons reçu la permission (de la famille) d’utiliser le donneur pour la formation et l’éducation médicale, scientifique et anatomique», a confirmé à l’AFP l’un des responsables de Med Ed Labs, Obteen Nassiri. Mais «nous ne savions pas du tout» que la dissection de David Saunders se déroulerait dans le cadre d’un tel événement public et payant, et non à destination d’étudiants ou de professionnels de santé, a-t-il dit.