Expo à Paris: Une députée française veut censurer l’artiste suisse Miriam Cahn

Aucune plainte dans le musée

Pour sa part, le Palais de Tokyo, qui avait déjà pris position lorsque la polémique a éclaté , a fait un point de situation puisque l’exposition a commencé il y a tout juste plus d’un mois. «Elle a déjà accueilli 40’000 visiteurs en cinq semaines, sans plainte de la part des visiteurs de l’exposition», écrit-il, rappelant en outre l’important dispositif pour avertir les visiteurs que des contenus peuvent déranger et que l’exposition est déconseillées aux mineurs.

L’Observatoire de la liberté de création a lui aussi apporté son soutien «plein et entier à l’artiste et au Palais de Tokyo et invite les contestataires à aller voir l’exposition au lieu d’en dire n’importe quoi». Il rappelle que le tableau entend dénoncer les viols sur les victimes ukrainiennes dans la guerre et s’étonne que «Caroline Parmentier, députée RN qui s’est abstenue de voter la résolution affirmant le soutien à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Russie, préfère demander le retrait d’une œuvre qui représente, selon elle, des crimes contre des enfants, que dénoncer ces crimes eux-mêmes».