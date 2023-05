Vaud: Une députée avec un panneau portant l’inscription «ACAB»

«Je déplore cette publication. Toute l’année de ma présidence, je me suis attachée à rappeler qu’il fallait pouvoir dialoguer dans le respect des avis et des idées de chacun. À partir de là, je ne peux que constater que ces propos sont tout à fait déplacés», partage la présidente du Grand Conseil vaudois Séverine Évéquoz (Les Verts), en référence à un poste de la députée Mathilde Marendaz (EàG). Cette dernière a en effet publié en mars dernier une photo d’elle sur Instagram, tenant dans ses mains une pancarte avec notamment l’inscription «ACAB», acronyme de «All cops are bastards» (en français: «Tous les flics sont des bâtards»). Et la présidente d’ajouter: «Quand on est député, le respect des institutions et des employés de l’État, c’est la base. Je ne pourrai donc que suggérer à cette élue de ne pas avoir recours à ce genre de publication.»