Vaud : Une députée s’attaque à la dette fiscale solidaire

Après une séparation, les dettes contractées en amont restent l’affaire des deux ex-partenaires. Une pratique qui peut se révéler pénalisante pour le «bon» payeur. Souvent les femmes.

La socialiste Muriel Thalmann dénonce une «solution de facilité pour le fisc». La pratique se révèle être plus pénalisante pour les personnes concernées, sachant qu’elles ont souvent moins de revenus après la séparation. D’autant que le Canton peine à attribuer des remises d’impôt ou des plans de paiement. Vaud fait d’ailleurs partie des derniers cantons à appliquer cette solidarité. Même la Confédération y a renoncé avec l’impôt fédéral direct. «Sans remise d’impôts, on accule la personne. Elle ne paiera pas et l’État perdra tout. On ne voit pas trop l’intérêt…» déplore l’élue au Grand Conseil. Selon Pascal Broulis, chef du Département vaudois des finances, une abolition de ce principe coûterait 10 millions par an à l’État.