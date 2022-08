Bilan satisfaisant pour Rock Oz'Arènes

Du 10 au 14 août 2022, 35’000 personnes ont foulé le terrain de jeu du Rock Oz’Arènes à Avenches (VD). Une fréquentation jugée «satisfaisante» par le festival. «On a connu un lancement difficile avec l’annulation de la venue de Placebo (ndlr: prévue le samedi et remplacé par Michael Patrick Kelly) qui nous a été communiquée le soir de l’ouverture. Émotionnellement, ça a été très dur à encaisser, c’était complètement inattendu, je n’ai pas pu retenir une larme», souffle Charlotte Carrel, directrice artistique et fondatrice de l’open air. Plus globalement, la Broyarde s’est dite surtout soulagée d’avoir pu monter une édition en 2022: «Il y avait tellement d’incertitudes. On a su seulement courant 2021 qu’on pourrait encore exploiter les arènes une dernière fois en 2022. En plus, on a dû serrer tous les budgets pour pouvoir assainir la situation après deux saisons blanches dues au Covid. On a monté cette édition avec un budget de 3,5 millions de francs, contre 3,8 millions en 2019. Dernier point, le redémarrage a été compliqué dans tous les secteurs. C’est comme si tout le monde avait perdu la main.»